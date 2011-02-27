RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:02

  alex lem написав:Ніщо так не надихає на допомогу клієнту, як обіцянка перевкласти депо.

Не без этого. Мне Альянс сегодня попытался (пока в моей местности рубят свет - это не реально) дозвониться. Видимо, о том, что уже готовы принять от меня котлету :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Схоже, почався відкат... Карусельщики пішли у відказ, чим повернули ринок валютообміну?
Vivat
 
Повідомлень: 347
З нами з: 23.09.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10

Бездушні клієнти ганяють гривню тирнетами, сепами. Потім ще з каси тільки файні кольорові мериканські папірці давай. Бистра!!!
А дівчат без виконання плану може попросять з банку на вулицю. Прибіг з каклєтой, поможи людям з планом. :)
alex lem
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 25.12.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:17

Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар
https://radiotrek.rv.ua/news/chomu-nbu- ... 98193.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2097 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:30

  vitaliian написав:
Чому НБУ скоро вмовлятиме населення купити долар
https://radiotrek.rv.ua/news/chomu-nbu- ... 98193.html

10 ЛИСТОПАДА 2022

поки вмовляють тільки в Аккорді та А банку
НБУ мовчить :)
J
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 586587588589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54466
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25774
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.