Не без этого. Мне Альянс сегодня попытался (пока в моей местности рубят свет - это не реально) дозвониться. Видимо, о том, что уже готовы принять от меня котлету
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:02
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Схоже, почався відкат... Карусельщики пішли у відказ, чим повернули ринок валютообміну?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:10
Бездушні клієнти ганяють гривню тирнетами, сепами. Потім ще з каси тільки файні кольорові мериканські папірці давай. Бистра!!!
А дівчат без виконання плану може попросять з банку на вулицю. Прибіг з каклєтой, поможи людям з планом.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:17
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:30
10 ЛИСТОПАДА 2022
поки вмовляють тільки в Аккорді та А банку
НБУ мовчить
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