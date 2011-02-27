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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:11
deneg net Так многие хотят побольше кругов нагнать, нет худа без добра!
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:12
Ромасик написав: Evgeny написав:mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11
Так же на 2707 продают?
Отвечу сам, сказала по курсу 37,37 так же будут по максимуму 2707 наливать.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:16
ihorsic написав:
Підкажіть як альянс на віддачу? І взагалі як він клієнтоорієнтований чи як?
Та вроде отдает с предзаказром. Не очень клиеноор. Я их там обгадил в ветке. На СС я тоже любви и желания не ощутил.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:22
Vivat написав:
Схоже, почався відкат... Карусельщики пішли у відказ, чим повернули ринок валютообміну?
Карусельщики видохлись, тепер вектор на 55.
Але я сьогодні все не встиг все черкз рагулів на моєму шляху. Тепер з ПН, але фігня виходить, депозити закінчаться 6-7/05 в сб/нд.
Хтось підкаже, в турків/єбанки/сільпо/оху депо закінчуються число в число, чи як у аліка є +3 дні?
deneg net написав:
Просто балдею, в первых числах в банках аншлаг, такое чувство, что после первого числа карусель закрывают
Я черг особливо не бачив. Крім анальки, яка взагалі з котушок зїхала.
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