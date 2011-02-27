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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:11

deneg net Так многие хотят побольше кругов нагнать, нет худа без добра!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:11

  moveton написав:
  alex lem написав:Ніщо так не надихає на допомогу клієнту, як обіцянка перевкласти депо.

Не без этого. Мне Альянс сегодня попытался (пока в моей местности рубят свет - это не реально) дозвониться. Видимо, о том, что уже готовы принять от меня котлету :mrgreen:


мне звонил 2го-не к добру єто :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:12

  Ромасик написав:
  Evgeny написав:mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11

Так же на 2707 продают?

Отвечу сам, сказала по курсу 37,37 так же будут по максимуму 2707 наливать.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:16

  ihorsic написав:Підкажіть як альянс на віддачу? І взагалі як він клієнтоорієнтований чи як?

Та вроде отдает с предзаказром. Не очень клиеноор. Я их там обгадил в ветке. На СС я тоже любви и желания не ощутил.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:22

  Vivat написав:Схоже, почався відкат... Карусельщики пішли у відказ, чим повернули ринок валютообміну?

Карусельщики видохлись, тепер вектор на 55.
Але я сьогодні все не встиг все черкз рагулів на моєму шляху. Тепер з ПН, але фігня виходить, депозити закінчаться 6-7/05 в сб/нд.

Хтось підкаже, в турків/єбанки/сільпо/оху депо закінчуються число в число, чи як у аліка є +3 дні?

  deneg net написав: Просто балдею, в первых числах в банках аншлаг, такое чувство, что после первого числа карусель закрывают

Я черг особливо не бачив. Крім анальки, яка взагалі з котушок зїхала.
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