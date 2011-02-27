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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:11
deneg net Так многие хотят побольше кругов нагнать, нет худа без добра!
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:12
Ромасик написав: Evgeny написав:mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11
Так же на 2707 продают?
Отвечу сам, сказала по курсу 37,37 так же будут по максимуму 2707 наливать.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:16
ihorsic написав:
Підкажіть як альянс на віддачу? І взагалі як він клієнтоорієнтований чи як?
Та вроде отдает с предзаказром. Не очень клиеноор. Я их там обгадил в ветке. На СС я тоже любви и желания не ощутил.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:22
Vivat написав:
Схоже, почався відкат... Карусельщики пішли у відказ, чим повернули ринок валютообміну?
Карусельщики видохлись, тепер вектор на 55.
Але я сьогодні все не встиг все черкз рагулів на моєму шляху. Тепер з ПН, але фігня виходить, депозити закінчаться 6-7/05 в сб/нд.
Хтось підкаже, в турків/єбанки/сільпо/оху депо закінчуються число в число, чи як у аліка є +3 дні?
deneg net написав:
Просто балдею, в первых числах в банках аншлаг, такое чувство, что после первого числа карусель закрывают
Я черг особливо не бачив. Крім анальки, яка взагалі з котушок зїхала.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:00
deneg net написав:
Так, все карусельщики переложились в первые числа? С пн опять курс вверх. Просто балдею, в первых числах в банках аншлаг, такое чувство, что после первого числа карусель закрывают
Це який запас каклєт (вільних коштів) треба мать щоб кожен місяць до другого числа поперевкладаться? Як не вихідні, так на кілька днів кожного разу добавляється, зсувається по календарю...
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