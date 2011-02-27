Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
alex lem написав:Це який запас каклєт (вільних коштів) треба мать щоб кожен місяць до другого числа поперевкладаться? Як не вихідні, так на кілька днів кожного разу добавляється, зсувається по календарю...
Депо же по 3 месяца пока? Значит плюс треть от лежащих в банках. Учитывая озвученный здесь норматив на депо вкладывать не больше половины от имеющегося, ещё и останется и немало.
В січні українці купили рекордну суму валюти Купівля валюти населенням України у січні перевищила продаж на $564,01 млн, порівняно із $463,22 млн у грудні, $390,6 млн — у листопаді, $373,32 млн — у жовтні та $202,5 млн — у вересні минулого року.
интересно, когда конец карусели и крах пирамиды, которая не может бесконечно расти
В січні українці купили рекордну суму валюти Купівля валюти населенням України у січні перевищила продаж на $564,01 млн, порівняно із $463,22 млн у грудні, $390,6 млн — у листопаді, $373,32 млн — у жовтні та $202,5 млн — у вересні минулого року.
интересно, когда конец карусели и крах пирамиды, которая не может бесконечно расти
В смысле стоимости американского доллара? Да с 2007 года эксперты кричат, что вот вот, все признаки. Но оно как-то вяло
Многие еще ждут кидка, а я ушёл на 3 круг. Кстати про курс, сегодня начал расти после падения. Думаю 40.40 выравняют быстро. А кидка не будет, будут потом условия немного хуже и люди начнут уходить постепенно. На этом клуб и закроется.