RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 584585586587>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:11

deneg net Так многие хотят побольше кругов нагнать, нет худа без добра!
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 29
З нами з: 10.01.23
Подякував: 40 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:11

  moveton написав:
  alex lem написав:Ніщо так не надихає на допомогу клієнту, як обіцянка перевкласти депо.

Не без этого. Мне Альянс сегодня попытался (пока в моей местности рубят свет - это не реально) дозвониться. Видимо, о том, что уже готовы принять от меня котлету :mrgreen:


мне звонил 2го-не к добру єто :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 9302
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3094 раз.
Подякували: 3168 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:12

  Ромасик написав:
  Evgeny написав:mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11

Так же на 2707 продают?

Отвечу сам, сказала по курсу 37,37 так же будут по максимуму 2707 наливать.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:16

  ihorsic написав:Підкажіть як альянс на віддачу? І взагалі як він клієнтоорієнтований чи як?

Та вроде отдает с предзаказром. Не очень клиеноор. Я их там обгадил в ветке. На СС я тоже любви и желания не ощутил.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:22

  Vivat написав:Схоже, почався відкат... Карусельщики пішли у відказ, чим повернули ринок валютообміну?

Карусельщики видохлись, тепер вектор на 55.
Але я сьогодні все не встиг все черкз рагулів на моєму шляху. Тепер з ПН, але фігня виходить, депозити закінчаться 6-7/05 в сб/нд.

Хтось підкаже, в турків/єбанки/сільпо/оху депо закінчуються число в число, чи як у аліка є +3 дні?

  deneg net написав: Просто балдею, в первых числах в банках аншлаг, такое чувство, что после первого числа карусель закрывают

Я черг особливо не бачив. Крім анальки, яка взагалі з котушок зїхала.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:00

  deneg net написав:Так, все карусельщики переложились в первые числа? С пн опять курс вверх. Просто балдею, в первых числах в банках аншлаг, такое чувство, что после первого числа карусель закрывают

Це який запас каклєт (вільних коштів) треба мать щоб кожен місяць до другого числа поперевкладаться? Як не вихідні, так на кілька днів кожного разу добавляється, зсувається по календарю... :shock:
alex lem
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:17

  alex lem написав:Це який запас каклєт (вільних коштів) треба мать щоб кожен місяць до другого числа поперевкладаться? Як не вихідні, так на кілька днів кожного разу добавляється, зсувається по календарю... :shock:

Депо же по 3 месяца пока? Значит плюс треть от лежащих в банках. Учитывая озвученный здесь норматив на депо вкладывать не больше половины от имеющегося, ещё и останется и немало.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:21

https://minfin.com.ua/ua/2023/02/03/100134122/

В січні українці купили рекордну суму валюти
Купівля валюти населенням України у січні перевищила продаж на $564,01 млн, порівняно із $463,22 млн у грудні, $390,6 млн — у листопаді, $373,32 млн — у жовтні та $202,5 млн — у вересні минулого року.

интересно, когда конец карусели и крах пирамиды, которая не может бесконечно расти
kuzmich
 
Повідомлень: 143
З нами з: 25.08.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:26

  kuzmich написав:
В січні українці купили рекордну суму валюти
Купівля валюти населенням України у січні перевищила продаж на $564,01 млн, порівняно із $463,22 млн у грудні, $390,6 млн — у листопаді, $373,32 млн — у жовтні та $202,5 млн — у вересні минулого року.

интересно, когда конец карусели и крах пирамиды, которая не может бесконечно расти

В смысле стоимости американского доллара? Да с 2007 года эксперты кричат, что вот вот, все признаки. Но оно как-то вяло :cry:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:46

Многие еще ждут кидка, а я ушёл на 3 круг.
Кстати про курс, сегодня начал расти после падения. Думаю 40.40 выравняют быстро.
А кидка не будет, будут потом условия немного хуже и люди начнут уходить постепенно. На этом клуб и закроется.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6184
З нами з: 13.09.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 584585586587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54469
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25774
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6135)
03.02.2023 21:40
Ринок ОВДП (3796)
03.02.2023 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.