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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 585586587588>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:54

Спрашивали сколько я запустил капитала в клуб. Я ставлю какие то цели и взвешиваю куда и сколько надо вложиться.
Я не раз писал про Фидобанк с его 60% годовых. Тогда был цель обновить технику в доме. И цель была достигнута на 99%
Года бегут и цели становятся др. Сейчас цель в Клубе - здоровье, а именно надо заняться лечением в стоматологии. А там цены сейчас КОСМОС. Поэтому думаю успеть за счёт Клуба всё вылечить, и уже нужно лечение частично с помощью имплантов. :oops:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

нема там ніякого космосу , не вигадуйте
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вибачаюсь якщо було. У Приваті та А-банку потрібно поповнити Уні/Зе та з неї вже відкривати депо? Такий алгоритм у цих банках?
Дякую за відповіді.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:45

  Прораб написав:Вибачаюсь якщо було. У Приваті та А-банку потрібно поповнити Уні/Зе та з неї вже відкривати депо? Такий алгоритм у цих банках?
Дякую за відповіді.

в приваті так , в абанк не знаю
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:45

  Прораб написав:Вибачаюсь якщо було. У Приваті та А-банку потрібно поповнити Уні/Зе та з неї вже відкривати депо? Такий алгоритм у цих банках?
Дякую за відповіді.

В абанку можна i Жо поповнювати. Вони ж поміняли тарифи і тепер вона на вхід відрізняється від КДВ
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:50

  Игорь Алексеевич написав:А кидка не будет,

Так, ця держава ще нікого не кидала.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:52

  lamal написав:нема там ніякого космосу , не вигадуйте

Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lamal написав:в приваті так , в абанк не знаю

дзвонити в абанк, дівочка на автоматі все розповідає.
абанк залюбки прийме все.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:02

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:А кидка не будет,

Так, ця держава ще нікого не кидала.

Всегда можно хорошо зарабатывать во время кризисов. Многие пока осторожничают и смотрят, что будет дальше. Первопроходцы рискуют, собирают сливки и уходят. В проигрыше всегда те, кто выжидал и смотрел, что будет дальше. А когда входили в карусель, то уже было поздно...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:06

  Игорь Алексеевич написав:Первопроходцы рискуют, собирают сливки и уходят.

Но помним, что сыр достаётся ВТОРОЙ мышке. А первая тоже уходит, но не туда и без сливок.
moveton
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