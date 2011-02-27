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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:54
Спрашивали сколько я запустил капитала в клуб. Я ставлю какие то цели и взвешиваю куда и сколько надо вложиться.
Я не раз писал про Фидобанк с его 60% годовых. Тогда был цель обновить технику в доме. И цель была достигнута на 99%
Года бегут и цели становятся др. Сейчас цель в Клубе - здоровье, а именно надо заняться лечением в стоматологии. А там цены сейчас КОСМОС. Поэтому думаю успеть за счёт Клуба всё вылечить, и уже нужно лечение частично с помощью имплантов.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:12
нема там ніякого космосу , не вигадуйте
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lamal
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:28
Вибачаюсь якщо було. У Приваті та А-банку потрібно поповнити Уні/Зе та з неї вже відкривати депо? Такий алгоритм у цих банках?
Дякую за відповіді.
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Прораб
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:45
Прораб написав:
Вибачаюсь якщо було. У Приваті та А-банку потрібно поповнити Уні/Зе та з неї вже відкривати депо? Такий алгоритм у цих банках?
Дякую за відповіді.
в приваті так , в абанк не знаю
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lamal
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:45
Прораб написав:
Вибачаюсь якщо було. У Приваті та А-банку потрібно поповнити Уні/Зе та з неї вже відкривати депо? Такий алгоритм у цих банках?
Дякую за відповіді.
В абанку можна i Жо поповнювати. Вони ж поміняли тарифи і тепер вона на вхід відрізняється від КДВ
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Alien
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:50
Игорь Алексеевич написав:
А кидка не будет,
Так, ця держава ще нікого не кидала.
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:52
lamal написав:
нема там ніякого космосу , не вигадуйте
Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:53
lamal написав:
в приваті так , в абанк не знаю
дзвонити в абанк, дівочка на автоматі все розповідає.
абанк залюбки прийме все.
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Goodman
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:02
Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав:
А кидка не будет,
Так, ця держава ще нікого не кидала.
Всегда можно хорошо зарабатывать во время кризисов. Многие пока осторожничают и смотрят, что будет дальше. Первопроходцы рискуют, собирают сливки и уходят. В проигрыше всегда те, кто выжидал и смотрел, что будет дальше. А когда входили в карусель, то уже было поздно...
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:06
Игорь Алексеевич написав:
Первопроходцы рискуют, собирают сливки и уходят.
Но помним, что сыр достаётся ВТОРОЙ
мышке. А первая тоже уходит, но не туда и без сливок.
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moveton
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