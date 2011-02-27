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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:06

  Ромасик написав:
  lamal написав:нема там ніякого космосу , не вигадуйте

Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос

Пломба это не космос, КОСМОС - это импланты. Ценники от 500 баксов за один, плюс потом коронка и др. прелести улыбки для Клуба..))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:
  lamal написав:нема там ніякого космосу , не вигадуйте

Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос

Пломба это не космос, КОСМОС - это импланты. Ценники от 500 баксов за один, плюс потом коронка и др. прелести улыбки для Клуба..))

Вырвать всегда дешевле.
Когда последний раз лечил зуб мудрости, смоталог озвучила какую-то сумму. Говорит, будем лечить? - а что делать? - Можно вырвать.- А вырвать сколько? - Вырвать дешевле :D
То к чему я веду. Хорошо, что у вас не 2000 зубов, как у акулы :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:46

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос

Пломба это не космос, КОСМОС - это импланты. Ценники от 500 баксов за один, плюс потом коронка и др. прелести улыбки для Клуба..))

Вырвать всегда дешевле.
Когда последний раз лечил зуб мудрости, смоталог озвучила какую-то сумму. Говорит, будем лечить? - а что делать? - Можно вырвать.- А вырвать сколько? - Вырвать дешевле :D
То к чему я веду. Хорошо, что у вас не 2000 зубов, как у акулы :mrgreen:


мудрости да, хотя охххх больно, умные женщины рвут их как только появлюятся - типа скулы портят, кто ж знал что потом хрен вырвешь просто...
а так лучше лечить, чем импланты
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:49

  cohan написав:умные женщины рвут их как только появлюятся

а мудрые их не отращивают вообще :D
deneg net
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