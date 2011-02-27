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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:06
Ромасик написав: lamal написав:
нема там ніякого космосу , не вигадуйте
Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос
Пломба это не космос, КОСМОС - это импланты. Ценники от 500 баксов за один, плюс потом коронка и др. прелести улыбки для Клуба..))
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:13
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав: lamal написав:
нема там ніякого космосу , не вигадуйте
Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос
Пломба это не космос, КОСМОС - это импланты. Ценники от 500 баксов за один, плюс потом коронка и др. прелести улыбки для Клуба..))
Вырвать всегда дешевле.
Когда последний раз лечил зуб мудрости, смоталог озвучила какую-то сумму. Говорит, будем лечить? - а что делать? - Можно вырвать.- А вырвать сколько? - Вырвать дешевле
То к чему я веду. Хорошо, что у вас не 2000 зубов, как у акулы
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Ромасик
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:46
Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
Для медалістів клубу 2000 грн за пломбу це космос
Пломба это не космос, КОСМОС - это импланты. Ценники от 500 баксов за один, плюс потом коронка и др. прелести улыбки для Клуба..))
Вырвать всегда дешевле.
Когда последний раз лечил зуб мудрости, смоталог озвучила какую-то сумму. Говорит, будем лечить? - а что делать? - Можно вырвать.- А вырвать сколько? - Вырвать дешевле
То к чему я веду. Хорошо, что у вас не 2000 зубов, как у акулы
мудрости да, хотя охххх больно, умные женщины рвут их как только появлюятся - типа скулы портят, кто ж знал что потом хрен вырвешь просто...
а так лучше лечить, чем импланты
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cohan
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:33
Сегодня несколько страниц из темы изчезло - никто и незаметил. Было бы неплохо чтобы и последние несколько десятков испарились безследно, а то уже столько нафлудили что полезную информацию найти невозможно.
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angra
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:48
angra написав:
Сегодня несколько страниц из темы изчезло - никто и незаметил. Было бы неплохо чтобы и последние несколько десятков испарились безследно, а то уже столько нафлудили что полезную информацию найти невозможно.
Пятница вечер на всех ветках флуд - выходные..)) Если постоянно думать про финансы, то мозги будут кипеть, а в кармане 000.
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Игорь Алексеевич
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