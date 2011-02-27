Пломба это не космос, КОСМОС - это импланты. Ценники от 500 баксов за один, плюс потом коронка и др. прелести улыбки для Клуба..))
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:06
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:13
Вырвать всегда дешевле.
Когда последний раз лечил зуб мудрости, смоталог озвучила какую-то сумму. Говорит, будем лечить? - а что делать? - Можно вырвать.- А вырвать сколько? - Вырвать дешевле
То к чему я веду. Хорошо, что у вас не 2000 зубов, как у акулы
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:46
мудрости да, хотя охххх больно, умные женщины рвут их как только появлюятся - типа скулы портят, кто ж знал что потом хрен вырвешь просто...
а так лучше лечить, чем импланты
Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:49
Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:33
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Сегодня несколько страниц из темы изчезло - никто и незаметил. Было бы неплохо чтобы и последние несколько десятков испарились безследно, а то уже столько нафлудили что полезную информацию найти невозможно.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:48
Пятница вечер на всех ветках флуд - выходные..)) Если постоянно думать про финансы, то мозги будут кипеть, а в кармане 000.
Додано: Суб 04 лют, 2023 05:58
Додано: Суб 04 лют, 2023 09:53
Неприятная ситуация вчера в МТБ банке в Киеве произошла.
Заказал валюту за 2 дня, 1 февраля.
Приехал 3 февраля. И как назло объявили тревогу. Списался с зам.нач.отделения, спросил можно ли быстро снять деньги, ответили что надо ждать отбоя тревоги.
Прождал под банком 2 часа. Захожу в банк....сюрпрайз...валюту не привезли ( предупредить конечно же нельзя было ) под банком торчал 10:30-12:30
после скандала согласовали индивидуальный курс 40,05 почти по рынку, все равно доллары продавать собирался, на опте курс был всего на 1-4 копейки выше в тот момент.
Согласился опять закинуть на депозит, но эти инноваторы теперь депо открывают только приложение. А меня приложение не пускало по моему номеру телефона. Менеджер написал в поддержку, я прождал еще 20 минут, но ничего не вышло. В итоге уехал из банка с гривной.
П.С. Валюту им привезли аж после закрытия отделения, сообщил мне начальник.
Прикольный банк. Учитывая что он от меня далеко, и на Киев одно отделение пока для себя отложу с ними сотрудничество.
Лучше на районе открывать депо пусть и курс на 10 коп выше, чем ездить по городу рискуя нарваться или на тревогу, или на отсутсвие валюты. Когда отделение на районе все быстрее и проще.
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