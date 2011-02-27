Додано: Суб 04 лют, 2023 09:53

Неприятная ситуация вчера в МТБ банке в Киеве произошла.



Заказал валюту за 2 дня, 1 февраля.

Приехал 3 февраля. И как назло объявили тревогу. Списался с зам.нач.отделения, спросил можно ли быстро снять деньги, ответили что надо ждать отбоя тревоги.

Прождал под банком 2 часа. Захожу в банк....сюрпрайз...валюту не привезли ( предупредить конечно же нельзя было ) под банком торчал 10:30-12:30



после скандала согласовали индивидуальный курс 40,05 почти по рынку, все равно доллары продавать собирался, на опте курс был всего на 1-4 копейки выше в тот момент.



Согласился опять закинуть на депозит, но эти инноваторы теперь депо открывают только приложение. А меня приложение не пускало по моему номеру телефона. Менеджер написал в поддержку, я прождал еще 20 минут, но ничего не вышло. В итоге уехал из банка с гривной.



П.С. Валюту им привезли аж после закрытия отделения, сообщил мне начальник.

Прикольный банк. Учитывая что он от меня далеко, и на Киев одно отделение пока для себя отложу с ними сотрудничество.



Лучше на районе открывать депо пусть и курс на 10 коп выше, чем ездить по городу рискуя нарваться или на тревогу, или на отсутсвие валюты. Когда отделение на районе все быстрее и проще.