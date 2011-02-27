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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:48

  Дюрі-бачі написав:
  kuzmich написав:интересно, когда конец карусели и крах пирамиды, которая не может бесконечно расти

100% кінець буде коли нам перестануть фінансово допомагати, тобто не в цьому році. А от я прогнозую прикручування гайок (скажімо мін. термін 6 місяців чи додатковий податок за обмін валюти) для зменшення кількості учасників клубу десь весною


на лето намечен движ по налогам,
думаю, пойдет паровозом по разным причинам
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:55

  Evgeny написав:Неприятная ситуация вчера в МТБ банке в Киеве произошла.
Заказал валюту за 2 дня, 1 февраля.
Приехал 3 февраля. И как назло объявили тревогу. Списался с зам.нач.отделения, спросил можно ли быстро снять деньги, ответили что надо ждать отбоя тревоги.
Прождал под банком 2 часа. Захожу в банк....сюрпрайз...валюту не привезли ( предупредить конечно же нельзя было ) под банком торчал 10:30-12:30


гм, спасибо тревоге и форуму
тоже думал вчера заехать, снять неконверт + там рядом Альянс еще посещаю (поскандалить за недали бонус - но может надо подождать),
(кстати, CiB там рядом во время тревоги принимает), но прождал дома, а потом лень уже
cohan
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Повідомлень: 5106
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 426 раз.
 
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  #<1 ... 586587588589
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