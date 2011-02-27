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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 10:43

Тася

Позавчера хотел в тасе в Киеве открить евро офлайн отказали :( сказали евро только онлайн можно...

Пришлось открить долл. Офлайн заняло все 1.5 часа!!! Ушел от них с целой папкой бумаг 🙂 таки изи реально изи...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:48

  Дюрі-бачі написав:
  kuzmich написав:интересно, когда конец карусели и крах пирамиды, которая не может бесконечно расти

100% кінець буде коли нам перестануть фінансово допомагати, тобто не в цьому році. А от я прогнозую прикручування гайок (скажімо мін. термін 6 місяців чи додатковий податок за обмін валюти) для зменшення кількості учасників клубу десь весною


на лето намечен движ по налогам,
думаю, пойдет паровозом по разным причинам
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 11:55

  Evgeny написав:Неприятная ситуация вчера в МТБ банке в Киеве произошла.
Заказал валюту за 2 дня, 1 февраля.
Приехал 3 февраля. И как назло объявили тревогу. Списался с зам.нач.отделения, спросил можно ли быстро снять деньги, ответили что надо ждать отбоя тревоги.
Прождал под банком 2 часа. Захожу в банк....сюрпрайз...валюту не привезли ( предупредить конечно же нельзя было ) под банком торчал 10:30-12:30


гм, спасибо * и форуму
тоже думал вчера заехать, снять неконверт + там рядом Альянс еще посещаю (поскандалить за недали бонус - но может надо подождать),
(*), но прождал дома, а потом лень уже
Востаннє редагувалось cohan в Суб 04 лют, 2023 17:11, всього редагувалось 2 разів.
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 13:15

...
Востаннє редагувалось J в Суб 04 лют, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 15:40

Я также стараюсь обслуживаться на районе. Удобно логистически.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:28

  Alexkievukraine написав:Позавчера хотел в тасе в Киеве открить евро офлайн отказали :( сказали евро только онлайн можно...

Пришлось открить долл. Офлайн заняло все 1.5 часа!!! Ушел от них с целой папкой бумаг 🙂 таки изи реально изи...

Так що Вам заважало відкрити онлайн, якщо вже порівнюєте із ізі, занадто низький курс?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:32

  klug написав:
  Alexkievukraine написав:Позавчера хотел в тасе в Киеве открить евро офлайн отказали :( сказали евро только онлайн можно...

Пришлось открить долл. Офлайн заняло все 1.5 часа!!! Ушел от них с целой папкой бумаг 🙂 таки изи реально изи...

Так що Вам заважало відкрити онлайн, якщо вже порівнюєте із ізі, занадто низький курс?

Мабуть на увазі була іронія, easy... і т.п. ІМХО
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 20:34

Протягом тижня з 30 січня по 3 лютого 2023 року Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $5,05 млн, а продав $782,57 млн. Негативне сальдо інтервенцій склало $777,52 млн.
Вот вам и курс...Все просто, с таким сбытом хрустящего и курс на понижение.Странно что не ушло в курс НБУ!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 00:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 02:00

  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!

по моему тропка только через необанк осталась, но там лимиты есть, чтоб без комиссий можно было дальше пустить
ol_zy
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