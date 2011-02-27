|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лют, 2023 02:00
deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
по моему тропка только через необанк осталась, но там лимиты есть, чтоб без комиссий можно было дальше пустить
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7439
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 лют, 2023 08:57
deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
шукати одноклубника "клуб 100к" який користується Приматом.
Йому безналік, він вам налік.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5682
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 732 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54482
|
|
|5
|25775
|
|
|3
|6611
|
|