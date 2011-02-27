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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лют, 2023 02:00
deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
по моему тропка только через необанк осталась, но там лимиты есть, чтоб без комиссий можно было дальше пустить
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Додано: Нед 05 лют, 2023 08:57
deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
шукати одноклубника "клуб 100к" який користується Приматом.
Йому безналік, він вам налік.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 10:58
deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
Зняти готівку в приваті і поповнити через банкомат райфа кеш ин цю готівку на карту райф ревард, якщо у вас є ця картка,коміса нема. Або зайти до відділення райфа, перед цим відкрити онлайн в додатку райфа депозит вклад універсальний і його поповнити без коміса у відділенні, так мені підтримка відповіла, а потім знов таки без коміса онлайн в додатку райфа з цього депозиту переказати собі на картку гроші.
Востаннє редагувалось mogicanin1986
в Нед 05 лют, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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mogicanin1986
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:32
deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
Купити на р2р Банані Тезер по 39.70, перегнати за 2 бакса на Вайтбіт и продати по 39.72, вивести на Моню нашару і перегнати СЕПом куди треба, нашару
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Amethyst
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:11
Amethyst написав: deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
Купити на р2р Банані Тезер по 39.70, перегнати за 2 бакса на Вайтбіт и продати по 39.72, вивести на Моню нашару і перегнати СЕПом куди треба, нашару
за 2,5 бакса можно просто перегнати СЕПом куди треба прямо з Привату
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Додано: Нед 05 лют, 2023 12:11
deepfree написав:
Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
Найдешевшиий спосіб - це відкрити в самому Приваті. Курс однаковий, а коміса не буде. Та й працювати с банком який досі працює за поребріком якось не по українські.
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