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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 588589590591>
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 02:00

  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!

по моему тропка только через необанк осталась, но там лимиты есть, чтоб без комиссий можно было дальше пустить
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 08:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!

шукати одноклубника "клуб 100к" який користується Приматом.
Йому безналік, він вам налік.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 10:58

  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!
Зняти готівку в приваті і поповнити через банкомат райфа кеш ин цю готівку на карту райф ревард, якщо у вас є ця картка,коміса нема. Або зайти до відділення райфа, перед цим відкрити онлайн в додатку райфа депозит вклад універсальний і його поповнити без коміса у відділенні, так мені підтримка відповіла, а потім знов таки без коміса онлайн в додатку райфа з цього депозиту переказати собі на картку гроші.
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Нед 05 лют, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:32

  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!

Купити на р2р Банані Тезер по 39.70, перегнати за 2 бакса на Вайтбіт и продати по 39.72, вивести на Моню нашару і перегнати СЕПом куди треба, нашару :idea: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:11

  Amethyst написав:
  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!

Купити на р2р Банані Тезер по 39.70, перегнати за 2 бакса на Вайтбіт и продати по 39.72, вивести на Моню нашару і перегнати СЕПом куди треба, нашару :idea: :mrgreen:

за 2,5 бакса можно просто перегнати СЕПом куди треба прямо з Привату :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 12:11

  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!

Найдешевшиий спосіб - це відкрити в самому Приваті. Курс однаковий, а коміса не буде. Та й працювати с банком який досі працює за поребріком якось не по українські.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:00

  Amethyst написав:Купити на р2р Банані Тезер по 39.70, перегнати за 2 бакса на Вайтбіт и продати по 39.72, вивести на Моню нашару і перегнати СЕПом куди треба, нашару :idea: :mrgreen:

Почему за два? Вроде ж 1 USDT было. И вывод ХЗ зачем на Моню. Разве в Райфе платный входной P2P? Но такой курс, чтобы на Вайтбите получался выше - это ещё поймать. Вот сейчас смотрю: Бинанс покупка: 39.79, WB продажа: 39.645. 0.37% потерь плюс ещё доллар - такое.

  J написав:за 2,5 бакса можно просто перегнати СЕПом куди треба прямо з Привату :mrgreen:

Там же, если на физиков, 0.5%, т.е. 100к грн выходит 12.5$. Или я сильное поднятие курса пропустил?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:55

  deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо?
Дякую!

Постукати в чат Приватбанку, та спитати що таке:

Надсилання термінового грошового платежу 3% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів

і нам потім розкажіть що з того вийшло
Дякую!
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:10

  moveton написав:,
  J написав:за 2,5 бакса можно просто перегнати СЕПом куди треба прямо з Привату :mrgreen:

Там же, если на физиков, 0.5%, т.е. 100к грн выходит 12.5$. Или я сильное поднятие курса пропустил?

вы пропустили что приват теперь прячет куски своих тарифов в разных частях сайта
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  J написав:Постукати в чат Приватбанку, та спитати що таке:
Надсилання термінового грошового платежу 3% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів

Делаю ставку, что https://privatbank.ua/sistemy-denegnih-perevodov Бесплатное снятие с карты и плюс не меньше полупроцента за собственно перевод.
moveton
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