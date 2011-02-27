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deepfree написав:Який найдешевший спосіб перерахувати кошти з рахунку/картки Приват Універсальної на рахунок/картку в Райфайзен для наступного відкриття вал депо? Дякую!
Зняти готівку в приваті і поповнити через банкомат райфа кеш ин цю готівку на карту райф ревард, якщо у вас є ця картка,коміса нема. Або зайти до відділення райфа, перед цим відкрити онлайн в додатку райфа депозит вклад універсальний і його поповнити без коміса у відділенні, так мені підтримка відповіла, а потім знов таки без коміса онлайн в додатку райфа з цього депозиту переказати собі на картку гроші.
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Нед 05 лют, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst написав:Купити на р2р Банані Тезер по 39.70, перегнати за 2 бакса на Вайтбіт и продати по 39.72, вивести на Моню нашару і перегнати СЕПом куди треба, нашару
Почему за два? Вроде ж 1 USDT было. И вывод ХЗ зачем на Моню. Разве в Райфе платный входной P2P? Но такой курс, чтобы на Вайтбите получался выше - это ещё поймать. Вот сейчас смотрю: Бинанс покупка: 39.79, WB продажа: 39.645. 0.37% потерь плюс ещё доллар - такое.
J написав:за 2,5 бакса можно просто перегнати СЕПом куди треба прямо з Привату
Там же, если на физиков, 0.5%, т.е. 100к грн выходит 12.5$. Или я сильное поднятие курса пропустил?