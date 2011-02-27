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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лют, 2023 15:33
Підкажіть, будь ласка, хто знімав валютні депо Монобанка в А-банку, чи не вимагали у відділеннях А-банка відкривати в них які-небудь рахунки для цієї операції?
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SaimonWorld
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Додано: Нед 05 лют, 2023 15:34
SaimonWorld написав:
Підкажіть, будь ласка, хто знімав валютні депо Монобанка в А-банку, чи не вимагали у відділеннях А-банка відкривати в них які-небудь рахунки для цієї операції?
Не вимагали. Достатньо коду з додатку моні і паспорту
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Alien
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Додано: Нед 05 лют, 2023 17:15
Давно хотел запилить графики. Запилил.
Доступны из логов курсов конкретной банки.
Полезно. Прикольно. Красиво.
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mustbe
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