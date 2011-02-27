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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:33

Підкажіть, будь ласка, хто знімав валютні депо Монобанка в А-банку, чи не вимагали у відділеннях А-банка відкривати в них які-небудь рахунки для цієї операції?
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:34

  SaimonWorld написав:Підкажіть, будь ласка, хто знімав валютні депо Монобанка в А-банку, чи не вимагали у відділеннях А-банка відкривати в них які-небудь рахунки для цієї операції?

Не вимагали. Достатньо коду з додатку моні і паспорту
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:15

Давно хотел запилить графики. Запилил.
Доступны из логов курсов конкретной банки.
Полезно. Прикольно. Красиво.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:43

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 30 января по 3 февраля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 5,05 млн долларов и продал 782,57 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 777,52 млн долларов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:45

  vitaliian написав:
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 30 января по 3 февраля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 5,05 млн долларов и продал 782,57 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 777,52 млн долларов

Ну и что? Помощь друзей покрывает эти мелкие шалости.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:48

  Investor_K написав:Ну и что? Помощь друзей покрывает эти мелкие шалости.

Я так понимаю, что человек радуется, что у НБУ стало на красивую сумму в 777 лям долларов меньше. Раз уж он ничего своего не добавил к этой цитате.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:38

Немалую позитивную роль в удержании курса доллара также сыграли валютные депозиты, которые оттягивают покупателей с рынка наличной валюты.
"Потому что люди вместо того, чтобы покупать валюту в обменниках, обменивают валюту в банках через депозиты. Таким образом, эти средства тоже не поступают на наличный рынок, идут в безналичном режиме, и Центральный банк продает валюту по официальному курсу", - говорит эксперт.
И все же, Нацбанк со временем будет вынужден в очередной раз девальвировать гривну. Очевидно НБУ повысит фиксированный курс доллара поближе к окончанию весны или началу лета, когда начнется сезонное удешевление овощей, и украинцам буде проще пережить очередной виток инфляции.

"Он должен будет это сделать, но не позднее конца весны — начала лета. Тогда это будет иметь смысл. Ибо, с одной стороны, будет снижаться инфляция, связанная с продуктами питания и, в первую очередь, овощами и фруктами. Ценовые показатели будут прижимать инфляцию, и при таких условиях определенное курсовое обесценивание может произойти.
https://biz.today.ua/ru/stalo-yzvestno- ... nnyj-kurs/

vitaliian
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