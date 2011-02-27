Немалую позитивную роль в удержании курса доллара также сыграли валютные депозиты, которые оттягивают покупателей с рынка наличной валюты."Потому что люди вместо того, чтобы покупать валюту в обменниках, обменивают валюту в банках через депозиты. Таким образом, эти средства тоже не поступают на наличный рынок, идут в безналичном режиме, и Центральный банк продает валюту по официальному курсу", - говорит эксперт.И все же, Нацбанк со временем будет вынужден в очередной раз девальвировать гривну. Очевидно НБУ повысит фиксированный курс доллара поближе к окончанию весны или началу лета, когда начнется сезонное удешевление овощей, и украинцам буде проще пережить очередной виток инфляции."Он должен будет это сделать, но не позднее конца весны — начала лета. Тогда это будет иметь смысл. Ибо, с одной стороны, будет снижаться инфляция, связанная с продуктами питания и, в первую очередь, овощами и фруктами. Ценовые показатели будут прижимать инфляцию, и при таких условиях определенное курсовое обесценивание может произойти.