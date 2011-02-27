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Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 30 января по 3 февраля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 5,05 млн долларов и продал 782,57 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 777,52 млн долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 30 января по 3 февраля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 5,05 млн долларов и продал 782,57 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 777,52 млн долларов
Ну и что? Помощь друзей покрывает эти мелкие шалости.
Немалую позитивную роль в удержании курса доллара также сыграли валютные депозиты, которые оттягивают покупателей с рынка наличной валюты. "Потому что люди вместо того, чтобы покупать валюту в обменниках, обменивают валюту в банках через депозиты. Таким образом, эти средства тоже не поступают на наличный рынок, идут в безналичном режиме, и Центральный банк продает валюту по официальному курсу", - говорит эксперт. И все же, Нацбанк со временем будет вынужден в очередной раз девальвировать гривну. Очевидно НБУ повысит фиксированный курс доллара поближе к окончанию весны или началу лета, когда начнется сезонное удешевление овощей, и украинцам буде проще пережить очередной виток инфляции.
"Он должен будет это сделать, но не позднее конца весны — начала лета. Тогда это будет иметь смысл. Ибо, с одной стороны, будет снижаться инфляция, связанная с продуктами питания и, в первую очередь, овощами и фруктами. Ценовые показатели будут прижимать инфляцию, и при таких условиях определенное курсовое обесценивание может произойти. https://biz.today.ua/ru/stalo-yzvestno- ... nnyj-kurs/
Немалую позитивную роль в удержании курса доллара также сыграли валютные депозиты, которые оттягивают покупателей с рынка наличной валюты. "Потому что люди вместо того, чтобы покупать валюту в обменниках, обменивают валюту в банках через депозиты. Таким образом, эти средства тоже не поступают на наличный рынок, идут в безналичном режиме, и Центральный банк продает валюту по официальному курсу", - говорит эксперт. И все же, Нацбанк со временем будет вынужден в очередной раз девальвировать гривну. Очевидно НБУ повысит фиксированный курс доллара поближе к окончанию весны или началу лета, когда начнется сезонное удешевление овощей, и украинцам буде проще пережить очередной виток инфляции.
"Он должен будет это сделать, но не позднее конца весны — начала лета. Тогда это будет иметь смысл. Ибо, с одной стороны, будет снижаться инфляция, связанная с продуктами питания и, в первую очередь, овощами и фруктами. Ценовые показатели будут прижимать инфляцию, и при таких условиях определенное курсовое обесценивание может произойти. https://biz.today.ua/ru/stalo-yzvestno- ... nnyj-kurs/
Мы - не халявщики. Мы - партнеры НБУ, выполняющие спецзадание по сдерживанию курса. (А ля Голубков в современных условиях)
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 05 лют, 2023 19:44, всього редагувалось 1 раз.