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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:46

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K потом с дохода купите жене сапоги)

Она у меня в карусели - сама себе купит.

Это правильно! Бабки должны работать! она ж не франт я надеюсь...
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лют, 2023 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:47

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Investor_K потом с дохода купите жене сапоги)

Она у меня в карусели - сама себе купит.

Это правильно! Бабки должны работать!

И детки!!! И внуки. Жаль что домашние животные не могут участвовать.
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 05 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:49

Investor_K нас в детстве за пивом посылали, а сейчас говорят пиво детям не продают((
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 19:52

  vitaliian написав:Investor_K нас в детстве за пивом посылали, а сейчас говорят пиво детям не продают((

Какое пиво? Война в стране! Надо курс гривны держать через участие в Клубе!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 20:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

а порадьте відділення АйбоксБанку в Києві на правому березі , і які там нюанси ? гроші+ паспорт+ код , і процент за внесення готівки в касу ?
lamal
 
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