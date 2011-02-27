Это правильно! Бабки должны работать! она ж не франт я надеюсь...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лют, 2023 19:46
Это правильно! Бабки должны работать! она ж не франт я надеюсь...
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лют, 2023 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 лют, 2023 19:47
И детки!!! И внуки. Жаль что домашние животные не могут участвовать.
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 05 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 лют, 2023 19:49
Investor_K нас в детстве за пивом посылали, а сейчас говорят пиво детям не продают((
Додано: Нед 05 лют, 2023 19:52
Додано: Нед 05 лют, 2023 20:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
а порадьте відділення АйбоксБанку в Києві на правому березі , і які там нюанси ? гроші+ паспорт+ код , і процент за внесення готівки в касу ?
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