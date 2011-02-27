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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 лют, 2023 19:46
Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
потом с дохода купите жене сапоги)
Она у меня в карусели - сама себе купит.
Это правильно! Бабки должны работать! она ж не франт я надеюсь...
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 05 лют, 2023 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:47
vitaliian написав: Investor_K написав: vitaliian написав:Investor_K
потом с дохода купите жене сапоги)
Она у меня в карусели - сама себе купит.
Это правильно! Бабки должны работать!
И детки!!! И внуки. Жаль что домашние животные не могут участвовать.
Востаннє редагувалось Investor_K
в Нед 05 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Investor_K
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:49
Investor_K нас в детстве за пивом посылали, а сейчас говорят пиво детям не продают((
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vitaliian
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Додано: Нед 05 лют, 2023 19:52
vitaliian написав:Investor_K
нас в детстве за пивом посылали, а сейчас говорят пиво детям не продают((
Какое пиво? Война в стране! Надо курс гривны держать через участие в Клубе!!!
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Investor_K
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Додано: Нед 05 лют, 2023 20:00
а порадьте відділення АйбоксБанку в Києві на правому березі , і які там нюанси ? гроші+ паспорт+ код , і процент за внесення готівки в касу ?
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lamal
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Додано: Нед 05 лют, 2023 21:34
lamal написав:
і процент за внесення готівки в касу ?
СЕПом можна завести безкоштовно.
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klug
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3
Додано: Нед 05 лют, 2023 21:54
lamal написав:
а порадьте відділення АйбоксБанку в Києві на правому березі , і які там нюанси ? гроші+ паспорт+ код , і процент за внесення готівки в касу ?
Щас на майдане 2 разных отделения работают на 1 и 2 этаже - с димитрова/деловой на время ремонта.
За открытие текущего счета в грн. и дол. могут взять по 50 грн. Поторгуйтесь, скажите что валютный открывается к депо бесплатно по тарифам. Текущий пополнение налом 0,1 комис., безналом - бесплатно. Можно открыть айбокс карт на неё нал бесплатно а потом перевод на текущий без комисий (но можно часа 1.5-2 ждать пока проведется)...
В худшем случае готовьтесь отдать +200 грн. за услуги банка.
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demichh
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:25
demichh написав:
, Можно открыть айбокс карт на неё нал бесплатно а потом перевод на текущий без комисий (но можно часа 1.5-2 ждать пока проведется)...
,
думаю это менеджер вам на зло перевод 2 часа не отправляла
шоб вы больше не обращались с такой идеей к ней
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J
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Додано: Нед 05 лют, 2023 22:29
demichh написав: lamal написав:
а порадьте відділення АйбоксБанку в Києві на правому березі , і які там нюанси ? гроші+ паспорт+ код , і процент за внесення готівки в касу ?
Щас на майдане 2 разных отделения работают на 1 и 2 этаже - с димитрова/деловой на время ремонта.
За открытие текущего счета в грн. и дол. могут взять по 50 грн. Поторгуйтесь, скажите что валютный открывается к депо бесплатно по тарифам. Текущий пополнение налом 0,1 комис., безналом - бесплатно. Можно открыть айбокс карт на неё нал бесплатно а потом перевод на текущий без комисий (но можно часа 1.5-2 ждать пока проведется)...
В худшем случае готовьтесь отдать +200 грн. за услуги банка.
дякую , піду мабуть на 1 поверх ))
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lamal
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