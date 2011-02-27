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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 02:01
klug написав: J написав: demichh написав:
, Можно открыть айбокс карт на неё нал бесплатно а потом перевод на текущий без комисий (но можно часа 1.5-2 ждать пока проведется)...
,
думаю это менеджер вам на зло перевод 2 часа не отправляла
шоб вы больше не обращались с такой идеей к ней
А я думаю, що він р2р туди накидав або тягнучкою тягнув і система від цього буксувала - гроші-то не зайшли фактично.
С моей стороны всё чётко: в кассе по номеру счета пополнил айбок карт - по бумажке от менеджера. Так что или обед у системы или что-то другое...
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demichh
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