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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 591592593594>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 02:01

  klug написав:
  J написав:
  demichh написав:, Можно открыть айбокс карт на неё нал бесплатно а потом перевод на текущий без комисий (но можно часа 1.5-2 ждать пока проведется)...
,

думаю это менеджер вам на зло перевод 2 часа не отправляла
шоб вы больше не обращались с такой идеей к ней

А я думаю, що він р2р туди накидав або тягнучкою тягнув і система від цього буксувала - гроші-то не зайшли фактично.

С моей стороны всё чётко: в кассе по номеру счета пополнил айбок карт - по бумажке от менеджера. Так что или обед у системы или что-то другое...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У цьому місяці каруселі менш прибуткові ніж у січні.
Готівкова валюта - трохи вниз. Водночас реальний курс покупки валюти під депозит трохи на північ. Маржа менше. Якщо так буде і далі - інтерес по-троху зникне.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:25

Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:27

  Investor_K написав:У цьому місяці каруселі менш прибуткові ніж у січні.
Готівкова валюта - трохи вниз. Водночас реальний курс покупки валюти під депозит трохи на північ. Маржа менше. Якщо так буде і далі - інтерес по-троху зникне.

Не скігліти :!:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:Убіб таке лайно, що ніде не приймають


Чому? Що Вам дали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:32

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:Убіб таке лайно, що ніде не приймають


Чому? Що Вам дали?


единичками :mrgreen: :mrgreen:

так шо, выше 40,10 не ждать? 750 с депошки - тоже деньги, обидно :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:40

  Ромасик написав:,
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
,

УБИБ
в прошлый раз дали залитую сотку
в этот раз насыпали двадцаток разной степени убитости
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:44

  J написав:
  Ромасик написав:,
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
,

УБИБ
в прошлый раз дали залитую сотку
в этот раз насыпали двадцаток разной степени убитости
Не брали бы их все, в сл.раз зашли бы и взяли остаток
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:44

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:Убіб таке лайно, що ніде не приймають

Чому? Що Вам дали?

Потерті. Щось ще буркнула про плями. Відірваний маленький куточок десь 3×3.

Було 2 купюри. Після першого звернення сказала, що забере їх по 3940. Поки що одну збагрив що в кращому стані.

Івох одна купюра 2009+ теж була завернута, хоча візуально більше менш норм. Кілька кізяків якихось є. Але імхо не страшно.

Фотки не завантажуються.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:Потерті. Щось ще буркнула про плями. Відірваний маленький куточок десь 3×3.


Зате курс найнижчий. Як каже великий Франт - яка риба, така й юшка
Investor_K
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