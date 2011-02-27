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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 02:01
klug написав: J написав: demichh написав:
, Можно открыть айбокс карт на неё нал бесплатно а потом перевод на текущий без комисий (но можно часа 1.5-2 ждать пока проведется)...
,
думаю это менеджер вам на зло перевод 2 часа не отправляла
шоб вы больше не обращались с такой идеей к ней
А я думаю, що він р2р туди накидав або тягнучкою тягнув і система від цього буксувала - гроші-то не зайшли фактично.
С моей стороны всё чётко: в кассе по номеру счета пополнил айбок карт - по бумажке от менеджера. Так что или обед у системы или что-то другое...
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:19
У цьому місяці каруселі менш прибуткові ніж у січні.
Готівкова валюта - трохи вниз. Водночас реальний курс покупки валюти під депозит трохи на північ. Маржа менше. Якщо так буде і далі - інтерес по-троху зникне.
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Investor_K
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:25
Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:27
Investor_K написав:
У цьому місяці каруселі менш прибуткові ніж у січні.
Готівкова валюта - трохи вниз. Водночас реальний курс покупки валюти під депозит трохи на північ. Маржа менше. Якщо так буде і далі - інтерес по-троху зникне.
Не скігліти
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:28
Ромасик написав:
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Чому? Що Вам дали?
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Investor_K
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:40
Ромасик написав:
,
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
,
УБИБ
в прошлый раз дали залитую сотку
в этот раз насыпали двадцаток разной степени убитости
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:44
J написав: Ромасик написав:
,
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
,
УБИБ
в прошлый раз дали залитую сотку
в этот раз насыпали двадцаток разной степени убитости
Не брали бы их все, в сл.раз зашли бы и взяли остаток
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:44
Investor_K написав: Ромасик написав:
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Чому? Що Вам дали?
Потерті. Щось ще буркнула про плями. Відірваний маленький куточок десь 3×3.
Було 2 купюри. Після першого звернення сказала, що забере їх по 3940. Поки що одну збагрив що в кращому стані.
Івох одна купюра 2009+ теж була завернута, хоча візуально більше менш норм. Кілька кізяків якихось є. Але імхо не страшно.
Фотки не завантажуються.
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Ромасик
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:47
Ромасик написав:
Потерті. Щось ще буркнула про плями. Відірваний маленький куточок десь 3×3.
Зате курс найнижчий. Як каже великий Франт - яка риба, така й юшка
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