RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48

  Игорь Алексеевич написав:Не брали бы их все, в сл.раз зашли бы и взяли остаток

В следующий Раз буду ипать сильнее.

В то же время алка взяла 10 с чернилом сверху хорошо видным.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5887
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48

А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6190
З нами з: 13.09.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:49

Приватбанк

На днях забирав пайку. Політика у відділенні така - депозитні видають новенькими, а на продаж - старого зразка. Оце я розумію державницька політика!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8471
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:07

  Игорь Алексеевич написав:А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))

А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5887
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 591592593594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54490
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6614
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (158)
06.02.2023 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.