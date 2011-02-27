В следующий Раз буду ипать сильнее.
В то же время алка взяла 10 с чернилом сверху хорошо видным.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48
А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:49
Приватбанк
На днях забирав пайку. Політика у відділенні така - депозитні видають новенькими, а на продаж - старого зразка. Оце я розумію державницька політика!
Додано: Пон 06 лют, 2023 11:07
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