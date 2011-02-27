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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48
Игорь Алексеевич написав:
Не брали бы их все, в сл.раз зашли бы и взяли остаток
В следующий Раз буду ипать сильнее.
В то же время алка взяла 10 с чернилом сверху хорошо видным.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48
А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 06 лют, 2023 10:49
На днях забирав пайку. Політика у відділенні така - депозитні видають новенькими, а на продаж - старого зразка. Оце я розумію державницька політика!
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Додано: Пон 06 лют, 2023 11:07
Игорь Алексеевич написав:
А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 11:12
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.
Купюри різні. Є теж з потертими мордами.
А дівки у них файні. Турки знають толк. Це вам не газмяс.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 11:41
Сьогодні у Айбоксі 100 000 грн конвертувалися у 2700 доларів. Одже, курс трохи піднявся.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 11:44
Snower написав:
Сьогодні у Айбоксі 100 000 грн конвертувалися у 2700 доларів. Одже, курс трохи піднявся.
Точно именно курс? Разница подозрительно смахивает на известный комис в 0.3%. А куры в отделениях у Айбокса такие, что без присмотра легко его возьмут и при б/н зачислении.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 12:04
Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав:
А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
Конечно будут говорить, что др.нет. Тогда берите, они таких и ждут... А свои права защишать слабо??? И тем более это не гос.структура а банк...
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Додано: Пон 06 лют, 2023 12:05
Ромасик написав:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.
Купюри різні. Є теж з потертими мордами.
А дівки у них файні. Турки знають толк. Це вам не газмяс.
Турки?
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Додано: Пон 06 лют, 2023 12:17
Snower написав:
Сьогодні у Айбоксі 100 000 грн конвертувалися у 2700 доларів. Одже, курс трохи піднявся.
У мене в 2707, як і раніше.
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