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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48

  Игорь Алексеевич написав:Не брали бы их все, в сл.раз зашли бы и взяли остаток

В следующий Раз буду ипать сильнее.

В то же время алка взяла 10 с чернилом сверху хорошо видным.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:48

А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 10:49

Приватбанк

На днях забирав пайку. Політика у відділенні така - депозитні видають новенькими, а на продаж - старого зразка. Оце я розумію державницька політика!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:07

  Игорь Алексеевич написав:А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))

А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:12

Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.

Купюри різні. Є теж з потертими мордами.

А дівки у них файні. Турки знають толк. Це вам не газмяс.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:41

Сьогодні у Айбоксі 100 000 грн конвертувалися у 2700 доларів. Одже, курс трохи піднявся.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 11:44

  Snower написав:Сьогодні у Айбоксі 100 000 грн конвертувалися у 2700 доларів. Одже, курс трохи піднявся.

Точно именно курс? Разница подозрительно смахивает на известный комис в 0.3%. А куры в отделениях у Айбокса такие, что без присмотра легко его возьмут и при б/н зачислении.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:04

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))

А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
Конечно будут говорить, что др.нет. Тогда берите, они таких и ждут... А свои права защишать слабо??? И тем более это не гос.структура а банк...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:05

  Ромасик написав:Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.

Купюри різні. Є теж з потертими мордами.

А дівки у них файні. Турки знають толк. Це вам не газмяс.


Турки?
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:17

  Snower написав:Сьогодні у Айбоксі 100 000 грн конвертувалися у 2700 доларів. Одже, курс трохи піднявся.

У мене в 2707, як і раніше.
Ромасик
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