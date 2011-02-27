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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 593594595596>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:17

  Ромасик написав:Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення




Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:28

  Alexkievukraine написав:Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Кто не может в память, тому в Клубе не место :mrgreen: А то набегают всякие, заработок понижают...
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:30

  moveton написав:
  Alexkievukraine написав:Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Кто не может в память, тому в Клубе не место :mrgreen: А то набегают всякие, заработок понижают...


Золотые слова.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:31

  Alexkievukraine написав:Да курс хуже, а онлайн долл. Не купить 2700... Пришлось офлайн долл. Откривать... С евро вообще сложнее...

У них лучше офлайн оформлять?
Евро вымахал, какой смысл сейчас с ним связываться?
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Неприятная ситуация вчера в МТБ банке в Киеве произошла.
Это все издержки производства, в наше непростое с тревогами итд
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:34

  moveton написав:
  Alexkievukraine написав:Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Кто не может в память, тому в Клубе не место :mrgreen: А то набегают всякие, заработок понижают...


Как показует статистика карусель на курс особо не влияет....
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:36

  Alexkievukraine написав:
  Ромасик написав:Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення




Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Альянс і Сенс (колишня Альфа)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:37

  Proofy написав:
  Alexkievukraine написав:Да курс хуже, а онлайн долл. Не купить 2700... Пришлось офлайн долл. Откривать... С евро вообще сложнее...

У них лучше офлайн оформлять?
Евро вымахал, какой смысл сейчас с ним связываться?



У меня есть пару евро их и закинул на круг, но получилось часть поменял на долл по 1.10 🙂
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:37

  Ромасик написав:Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення
В убиб при мне мужик приносил отдавал взад купюры, говорит не берут их в других местах
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:39

  Investor_K написав:У цьому місяці каруселі менш прибуткові ніж у січні.
Готівкова валюта - трохи вниз. Водночас реальний курс покупки валюти під депозит трохи на північ. Маржа менше. Якщо так буде і далі - інтерес по-троху зникне.
припаздали вы с обменом конечно, я еще в чт если не ошибаюсь по 40.15 садился в последний вагон.
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