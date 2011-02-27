Додано: Пон 06 лют, 2023 12:40

Ромасик написав: Игорь Алексеевич написав: А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие)) А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))

А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете? А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?

я категорически не беру проблемные бумажки - залитые краской, с печатями или затертые до дыр. В большинстве случае это гарантированный мертвяк сдать их в наши обменники или возьмут с уценкой. Бывает, если повысить голос, у кассира находятся нормальные бумажки на замену, если нету, пусть привозят другие. Эти купюры уже надо сдавать банку на инкассо, поэтому ему их проще сплавить клиентам, чем вывозить в сша на обмен