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Alexkievukraine написав:Как показует статистика карусель на курс особо не влияет....
Про наличный курс сложно сказать - нет ещё одной Украины без карусели для сравнения. Но вот то, что банки от возрастающего количества карусельщиков поднимают комисы - факт. А это тоже потеря заработка.
Игорь Алексеевич написав:А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
я категорически не беру проблемные бумажки - залитые краской, с печатями или затертые до дыр. В большинстве случае это гарантированный мертвяк сдать их в наши обменники или возьмут с уценкой. Бывает, если повысить голос, у кассира находятся нормальные бумажки на замену, если нету, пусть привозят другие. Эти купюры уже надо сдавать банку на инкассо, поэтому ему их проще сплавить клиентам, чем вывозить в сша на обмен
Игорь Алексеевич написав:А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))
А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
Конечно будут говорить, что др.нет. Тогда берите, они таких и ждут... А свои права защишать слабо??? И тем более это не гос.структура а банк...
Кароч Вика все схавала. Сказала, чурбанам отдаст (так и сказала)😂😂😂 Паника отменяется. А то устроили мне тут любит не любит.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 лют, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich написав:Бывает, если повысить голос, у кассира находятся нормальные бумажки на замену, если нету, пусть привозят другие. Эти купюры уже надо сдавать банку на инкассо, поэтому ему их проще сплавить клиентам, чем вывозить в сша на обмен
Откуда такие купюры в кассе берутся? Если они не берут этот шлак
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 06 лют, 2023 13:05, всього редагувалось 1 раз.