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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 594595596597598 ... 600>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:39

  Alexkievukraine написав:Как показует статистика карусель на курс особо не влияет....

Про наличный курс сложно сказать - нет ещё одной Украины без карусели для сравнения. Но вот то, что банки от возрастающего количества карусельщиков поднимают комисы - факт. А это тоже потеря заработка.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:40

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))

А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?

я категорически не беру проблемные бумажки - залитые краской, с печатями или затертые до дыр. В большинстве случае это гарантированный мертвяк сдать их в наши обменники или возьмут с уценкой. Бывает, если повысить голос, у кассира находятся нормальные бумажки на замену, если нету, пусть привозят другие. Эти купюры уже надо сдавать банку на инкассо, поэтому ему их проще сплавить клиентам, чем вывозить в сша на обмен
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:40

  Faceless написав:
  Alexkievukraine написав:
  Ромасик написав:Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення




Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Альянс і Сенс (колишня Альфа)


Шокран 🙂👍
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:48

  Alexkievukraine написав:
  Ромасик написав:Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення

Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Лише за окрему плату
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав:А кто заставляет брать плохие?? Конечно не удобно в сл.раз приходить в банк, но если их не принимают обменники, то какой смысл брать... Или в банк лень идти второй раз, а обходить 100 обменников в удовольствие))

А если других не будет / не дадут? Долго ходить будете?
Конечно будут говорить, что др.нет. Тогда берите, они таких и ждут... А свои права защишать слабо??? И тем более это не гос.структура а банк...

Кароч Вика все схавала. Сказала, чурбанам отдаст (так и сказала)😂😂😂
Паника отменяется.
А то устроили мне тут любит не любит.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 лют, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:54

  Faceless написав:
  Alexkievukraine написав:Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Альянс і Сенс (колишня Альфа)

Кто бы ещё это перевёл:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 12:58

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про КредитВест говорит
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  Faceless написав:
  Alexkievukraine написав:Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Альянс і Сенс (колишня Альфа)

Кто бы ещё это перевёл:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.
Можливо відсоткова ставка по депозиту в Кредитвест стала 0.3%
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:Бывает, если повысить голос, у кассира находятся нормальные бумажки на замену, если нету, пусть привозят другие. Эти купюры уже надо сдавать банку на инкассо, поэтому ему их проще сплавить клиентам, чем вывозить в сша на обмен
Откуда такие купюры в кассе берутся? Если они не берут этот шлак
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 06 лют, 2023 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:03

  mustbe написав:Кто бы ещё это перевёл:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.

Турки, как я понимаю, КредитВест (левый верхний угол - видно 0.3% с февраля). Ебанка - Европром, наверное.
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