Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:06
moveton написав: mustbe написав:
Кто бы ещё это перевёл:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.
Турки, как я понимаю,
КредитВест
(левый верхний угол - видно 0.3% с февраля). Ебанка - Европром, наверное.
Або Альтбанк, по якому збільшилася комісія
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:07
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:10
moveton написав: mustbe написав:
Кто бы ещё это перевёл:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.
Турки, как я понимаю,
КредитВест
(левый верхний угол - видно 0.3% с февраля). Ебанка - Европром, наверное.
Или другой турецкий банк ?
И что не так с Европромом (если это он) ?
Будем загадки разгадывать ?
Нельзя просто написать: в банке таком-то изменились условия, таким-то образом ?
mustbe
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:14
Proofy написав: Ромасик написав:
Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення
В убиб при мне мужик приносил отдавал взад купюры, говорит не берут их в других местах
То был я
Ромасик
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:16
mustbe написав:
Или другой турецкий банк ?
И что не так с Европромом (если это он) ?
Другой это какой?
Е еще не актуализирован
А турки еще кста умеют по умолчанию 2707,53 делать.
Ромасик
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:16
Proofy написав:
Откуда такие купюры в кассе берутся? Если они не берут этот шлак
я думаю банк их где-то покупает по дешевке, чтоб было чем выдавать депо. Кассиры в жизни такой шлак не возьмут, чтоб потом со своего кармана не возмещать инкассации залитые краской бумажки.
Мне когда-то в Идее 2/3 депо пытались выдать шлаком, еле со скандалом у кассира обменял на более-менее не убитые бумажки, и то в обменнике на ультрафиолете они оказались все в грибке с зелеными точками
kuzmich
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:20
mustbe написав:
Нельзя просто написать: в банке таком-то изменились условия, таким-то образом ?
А конспирация?!
moveton
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:25
kuzmich написав: Proofy написав:
Откуда такие купюры в кассе берутся? Если они не берут этот шлак
я думаю банк их где-то покупает по дешевке, чтоб было чем выдавать депо. Кассиры в жизни такой шлак не возьмут, чтоб потом со своего кармана не возмещать инкассации залитые краской бумажки.
Мхитарян и гайбокс заточены под недвигу (первичка). Там валюту принимают на вес.
С утра 4012
Обед 4017
В сельхозбанке обед
Востаннє редагувалось
Ромасик
в Пон 06 лют, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:28
moveton написав: mustbe написав:
Нельзя просто написать: в банке таком-то изменились условия, таким-то образом ?
А конспирация?!
А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?
Да и не конспирация это, а банальное неумение выразить свои мысли.
"Данные в Европроме не актуализированы" - это как понимать ?
Что человек хотел этим сказать ?
mustbe
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Додано: Пон 06 лют, 2023 13:33
mustbe написав:
А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?
Давно пора
Ромасик
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