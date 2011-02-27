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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 595596597598599600>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  mustbe написав:Кто бы ещё это перевёл:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.

Турки, как я понимаю, КредитВест (левый верхний угол - видно 0.3% с февраля). Ебанка - Европром, наверное.
Або Альтбанк, по якому збільшилася комісія
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:07

@mustbe
АльтБанк змінив умови, тепер комісія не 0.3%, а 1%
https://altbank.ua/storage/app/uploads/ ... 733105.pdf

https://mustbe.ml/tables/club100k#:~:te ... A,-36.9343
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:10

  moveton написав:
  mustbe написав:Кто бы ещё это перевёл:
Турки депо уже 0,3%. Таким чином спускаються в рейтингу нижче єбанки, дані якої поки не актуалізовані.

Турки, как я понимаю, КредитВест (левый верхний угол - видно 0.3% с февраля). Ебанка - Европром, наверное.

Или другой турецкий банк ?
И что не так с Европромом (если это он) ?
Будем загадки разгадывать ?
Нельзя просто написать: в банке таком-то изменились условия, таким-то образом ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:14

  Proofy написав:
  Ромасик написав:Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення
В убиб при мне мужик приносил отдавал взад купюры, говорит не берут их в других местах

То был я :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:16

  mustbe написав:Или другой турецкий банк ?
И что не так с Европромом (если это он) ?

Другой это какой? :shock:
Е еще не актуализирован
А турки еще кста умеют по умолчанию 2707,53 делать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:16

  Proofy написав:Откуда такие купюры в кассе берутся? Если они не берут этот шлак
я думаю банк их где-то покупает по дешевке, чтоб было чем выдавать депо. Кассиры в жизни такой шлак не возьмут, чтоб потом со своего кармана не возмещать инкассации залитые краской бумажки.
Мне когда-то в Идее 2/3 депо пытались выдать шлаком, еле со скандалом у кассира обменял на более-менее не убитые бумажки, и то в обменнике на ультрафиолете они оказались все в грибке с зелеными точками
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:20

  mustbe написав:Нельзя просто написать: в банке таком-то изменились условия, таким-то образом ?

А конспирация?!
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:25

  kuzmich написав:
  Proofy написав:Откуда такие купюры в кассе берутся? Если они не берут этот шлак
я думаю банк их где-то покупает по дешевке, чтоб было чем выдавать депо. Кассиры в жизни такой шлак не возьмут, чтоб потом со своего кармана не возмещать инкассации залитые краской бумажки.

Мхитарян и гайбокс заточены под недвигу (первичка). Там валюту принимают на вес.

С утра 4012
Обед 4017

В сельхозбанке обед
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 лют, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:28

  moveton написав:
  mustbe написав:Нельзя просто написать: в банке таком-то изменились условия, таким-то образом ?

А конспирация?!

А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?

Да и не конспирация это, а банальное неумение выразить свои мысли.
"Данные в Европроме не актуализированы" - это как понимать ?
Что человек хотел этим сказать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:33

  mustbe написав:А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?

Давно пора
Ромасик
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