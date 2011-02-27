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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 596597598599600>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:35

  mustbe написав:"Данные в Европроме не актуализированы" - это как понимать ?
Что человек хотел этим сказать ?

Что нужно сходить проверить. А то я сравнил проверенную банку с не проверенной
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:37

  moveton написав:
  Alexkievukraine написав:Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?

Кто не может в память, тому в Клубе не место :mrgreen: А то набегают всякие, заработок понижают...

Сьогодні в банку зустрів такого пасажира наших каруселів який розмову з банківським працівником почав з ,,А вот в клубе сто тисяч написано что у вас...,, :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:37

  mustbe написав:,
"Данные в Европроме не актуализированы" - это как понимать ?
Что человек хотел этим сказать ?

депо в феврале там не открывал
актуальных квитанций со свежими данными нет
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:47

В аккорді зіпсувалися,напхали більшу частку пайки зеленими сотками і кілька з пятнами не дуже помітними. Роздивився вже під касою обмінки. Так вже їх роздивлялася, але таки прийняла обмінка. Життя-біль.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:47

  Ромасик написав:
  Proofy написав:
  Ромасик написав:Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення
В убиб при мне мужик приносил отдавал взад купюры, говорит не берут их в других местах

То был я :mrgreen:

а как вы эти купюры в обменку сдали, если вы их вернули в банк?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 13:52

  alex lem написав:В аккорді зіпсувалися,напхали більшу частку пайки зеленими сотками і кілька з пятнами не дуже помітними. Роздивився вже під касою обмінки. Так вже їх роздивлялася, але таки прийняла обмінка. Життя-біль.

Схоже, що сині закінчуються. Цікаво, куди ці купюри потім діваються?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:03

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

@mustbe
АльтБанк змінив умови, тепер комісія не 0.3%, а 1%
https://altbank.ua/storage/app/uploads/ ... 733105.pdf

https://mustbe.ml/tables/club100k#:~:te ... A,-36.9343
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:о сині закінчуються. Цікаво, куди ці купюри потім діваються?

Лежать під матрацом.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:12

  Ромасик написав:
  mustbe написав:А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?

Давно пора

Как скажете
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:16

Кароч Вика все схавала. Сказала, чурбанам отдаст (так и сказала)😂😂😂
Паника отменяется.
А то устроили мне тут любит не любит.[/quote]
https://www.youtube.com/watch?v=05WlPzzANJU
Frez
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