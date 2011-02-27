Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:35
mustbe написав:
"Данные в Европроме не актуализированы" - это как понимать ?
Что человек хотел этим сказать ?
Что нужно сходить проверить. А то я сравнил проверенную банку с не проверенной
Ромасик
Повідомлень: 5904
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 799 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:37
moveton написав: Alexkievukraine написав:
Просьба к участникам клуба, пишите понятние... Алік Алка как можно память что за банк?
Кто не может в память, тому в Клубе не место
А то набегают всякие, заработок понижают...
Сьогодні в банку зустрів такого пасажира наших каруселів який розмову з банківським працівником почав з ,,А вот в клубе сто тисяч написано что у вас...,,
alex lem
Повідомлень: 2611
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 333 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:37
mustbe написав:
,
"Данные в Европроме не актуализированы" - это как понимать ?
Что человек хотел этим сказать ?
депо в феврале там не открывал
актуальных квитанций со свежими данными нет
J
Повідомлень: 5655
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:47
В аккорді зіпсувалися,напхали більшу частку пайки зеленими сотками і кілька з пятнами не дуже помітними. Роздивився вже під касою обмінки. Так вже їх роздивлялася, але таки прийняла обмінка. Життя-біль.
alex lem
Повідомлень: 2611
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 333 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:47
Ромасик написав: Proofy написав: Ромасик написав:
Алік сьогодні дав 2017 по порядку.
Убіб таке лайно, що ніде не приймають
Алка трохи без замовлення
В убиб при мне мужик приносил отдавал взад купюры, говорит не берут их в других местах
То был я
а как вы эти купюры в обменку сдали, если вы их вернули в банк?
J
Повідомлень: 5655
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 13:52
alex lem написав:
В аккорді зіпсувалися,напхали більшу частку пайки зеленими сотками і кілька з пятнами не дуже помітними. Роздивився вже під касою обмінки. Так вже їх роздивлялася, але таки прийняла обмінка. Життя-біль.
Схоже, що сині закінчуються. Цікаво, куди ці купюри потім діваються?
Investor_K
Повідомлень: 8475
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 835 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:03
ziks
Повідомлень: 465
З нами з: 22.01.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 83 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:09
Investor_K написав:
о сині закінчуються. Цікаво, куди ці купюри потім діваються?
Лежать під матрацом.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 475
З нами з: 29.07.22
Подякував: 39 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:12
Ромасик написав: mustbe написав:
А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?
Давно пора
Как скажете
mustbe
Повідомлень: 6769
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1017 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:16
Кароч Вика все схавала. Сказала, чурбанам отдаст (так и сказала)😂😂😂
Паника отменяется.
А то устроили мне тут любит не любит.[/quote]
https://www.youtube.com/watch?v=05WlPzzANJU
Frez
Повідомлень: 21
З нами з: 25.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
77
54493
5
25776
3
6614