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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 14:19
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
о сині закінчуються. Цікаво, куди ці купюри потім діваються?
Лежать під матрацом.
бАмажки грибком покриються, тоді понесуть в обмінки?
Чи нові кольорові не бояться грибка?
По зеленим з грибком норм тема для мінял для заробітку. В товариша жінка ріелтером робить. Покупець сплачувати за хату, а доляри того ,,не годяться,,
З дисконтом.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:20
J написав: mustbe написав:
,
"Данные в Европроме не актуализированы" - это как понимать ?
Что человек хотел этим сказать ?
депо в феврале там не открывал
актуальных квитанций со свежими данными нет
Вот джей меня понимает с полуслова
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Ромасик
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:22
J написав:
а как вы эти купюры в обменку сдали, если вы их вернули в банк?
Так она их и не взяла
3940 предлагала
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:24
Investor_K написав: alex lem написав:
В аккорді зіпсувалися,напхали більшу частку пайки зеленими сотками і кілька з пятнами не дуже помітними. Роздивився вже під касою обмінки. Так вже їх роздивлялася, але таки прийняла обмінка. Життя-біль.
Схоже, що сині закінчуються. Цікаво, куди ці купюри потім діваються?
Ні, у мене сьогодні 70% були сині. Раніше такого не було. Але й сині вже траплялися проблемні.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:26
mustbe написав: Ромасик написав: mustbe написав:
А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?
Давно пора
Как скажете
Вже
цитата ,,Ромасику привіт,,
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:27
Нова халепа для членів Клубу -якість готівкової валюти.
РЕАЛЬНО СТРЬОМНО
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Investor_K
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:32
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:38
Первое правило бойцовского клуба? - Не упоминать о бойцовском клубе.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:44
Investor_K написав:
Нова халепа для членів Клубу -якість готівкової валюти.
РЕАЛЬНО СТРЬОМНО
Проблеми, які можуть бути вирішені грошима, то не проблеми, а витрати.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 14:50
Investor_K написав:
Нова халепа для членів Клубу -якість готівкової валюти.
РЕАЛЬНО СТРЬОМНО
Родители на на черный день покупали, уже после нашел, впечатление что ими дети игрались, пожмаканные порисованные, с печатями, без уголков, какие угодно... Надо было лампу с собой носить и каждую купюру проверять.
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