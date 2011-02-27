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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 596597598599600601>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:22

  J написав:а как вы эти купюры в обменку сдали, если вы их вернули в банк?

Так она их и не взяла :mrgreen:
3940 предлагала
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:24

  Investor_K написав:
  alex lem написав:В аккорді зіпсувалися,напхали більшу частку пайки зеленими сотками і кілька з пятнами не дуже помітними. Роздивився вже під касою обмінки. Так вже їх роздивлялася, але таки прийняла обмінка. Життя-біль.

Схоже, що сині закінчуються. Цікаво, куди ці купюри потім діваються?

Ні, у мене сьогодні 70% були сині. Раніше такого не було. Але й сині вже траплялися проблемні.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:26

  mustbe написав:
  Ромасик написав:
  mustbe написав:А если я в целях конспирации эту таблицу запаролю ?

Давно пора

Как скажете

:D :shock: Вже
цитата ,,Ромасику привіт,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:32

  alex lem написав: :D :shock: Вже
цитата ,,Ромасику привіт,,

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вот теперь дела пойдут вверх⏫
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:38

  Ромасик написав:
  alex lem написав: :D :shock: Вже
цитата ,,Ромасику привіт,,

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вот теперь дела пойдут вверх⏫

Первое правило бойцовского клуба? - Не упоминать о бойцовском клубе.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:44

  Investor_K написав:Нова халепа для членів Клубу -якість готівкової валюти.
РЕАЛЬНО СТРЬОМНО

Проблеми, які можуть бути вирішені грошима, то не проблеми, а витрати.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:50

  Investor_K написав:Нова халепа для членів Клубу -якість готівкової валюти.
РЕАЛЬНО СТРЬОМНО

Родители на на черный день покупали, уже после нашел, впечатление что ими дети игрались, пожмаканные порисованные, с печатями, без уголков, какие угодно... Надо было лампу с собой носить и каждую купюру проверять.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 14:51

  ziks написав:@mustbe
АльтБанк змінив умови, тепер комісія не 0.3%, а 1%
https://altbank.ua/storage/app/uploads/ ... 733105.pdf

https://mustbe.ml/tables/club100k#:~:te ... A,-36.9343


поділився актуалом і втратив доступ :(
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:00

Proofy А почему "припоздали"? Сейчас и дороже можно продать
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Схоже, проєкт закритий. Розходимося.
vkladchiik
 
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