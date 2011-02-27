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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 597598599600>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:13

  emeta написав:из-за двух идиотов сводной аналитики больше не будет?

Жаль, что таблички больше нет. :cry:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:20

  Investor_K написав:Прошу дать доступ.


ви за надцять місяців ще не визначились з банками???

ЗІ
народ ви на приколі? та ту табличку вже вивчити на пам’ять можна було в тій кількості банків що вам необхідні.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:27

  mephala написав:
  Investor_K написав:Прошу дать доступ.


ви за надцять місяців ще не визначились з банками???

ЗІ
народ ви на приколі? та ту табличку вже вивчити на пам’ять можна було в тій кількості банків що вам необхідні.

Ну по перше умови в кожного банку періодично змінюються. Тому щавчене на пам'ять не має сенсу. По друге в таблиці зручно було дивитись скільки внести. Десь 101000 десь 99964 та ін. Тому таблиця була зручна не лише щоб знати де ліпше а і для того куди скільки.
Шановний mustbe - підкажіть будь ласка які умови повернення доступу? Персонально, групою?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:28

  mephala написав:
  Investor_K написав:Прошу дать доступ.


ви за надцять місяців ще не визначились з банками???

ЗІ
народ ви на приколі? та ту табличку вже вивчити на пам’ять можна було в тій кількості банків що вам необхідні.


Я тоже думаю, что с лета 22г. уже можно определится с банками. Думаю у нас в Клубе нет таких, которые вложились во все банки... А кто в Клюбе с начало акции, то они уже знают условия, правда иногда табличка помогала при резких изменений курса в банках. Один из таких Конкорд, который то вверх, то вниз постоянно...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ні ну несправедливо, із-за одного долбо*оба покарати всю спільноту
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:37

Игорь Алексеевич Да вопрос ни к тому - определились нет, человек вкладывает труд, тратит время!Всегда с уважением отношусь к труду, деньгам и времени других людей, потому что так же отношусь к своим!!!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:46

  angra написав:Ні ну несправедливо, із-за одного долбо*оба покарати всю спільноту

Скажімо так - у процесі засирання гілки усіляким непотрібом довбо*бів було явно більше ніж один. Ось закон діалектики переходу кількості у якість на жаль і спрацював :(
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 15:47

  Игорь Алексеевич написав:Я тоже думаю, что с лета 22г. уже можно определится с банками.


Одно дело что нужно куда-то было растыкать много гривни в апреле 22го, когда уже физически было более-менее безопасно, и спасибо этой табличке, спасла семейный капитал, и для этого я выбирал банки только по размеру и личному опыту, всего отобрал много банков и оформлял на себя и доверенную особу. Это позволило за несколько месяцев закончить конвертацию, но теперь хочется найти 2-3 банка, но с приятным курсом и не нервным кассовым обслуживанием. Поэтому табличка была бы в помощь.

В любом случае автору спасибо за организацию и реализацию.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:05

Очень надеюсь на возвращение столь ценной инфо. Автору уважение. Скрин сохранил.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:16

Автору таблицы - велика подяка від мене! :)
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