Жаль, что таблички больше нет.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:13
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:20
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:27
Ну по перше умови в кожного банку періодично змінюються. Тому щавчене на пам'ять не має сенсу. По друге в таблиці зручно було дивитись скільки внести. Десь 101000 десь 99964 та ін. Тому таблиця була зручна не лише щоб знати де ліпше а і для того куди скільки.
Шановний mustbe - підкажіть будь ласка які умови повернення доступу? Персонально, групою?
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:28
Я тоже думаю, что с лета 22г. уже можно определится с банками. Думаю у нас в Клубе нет таких, которые вложились во все банки... А кто в Клюбе с начало акции, то они уже знают условия, правда иногда табличка помогала при резких изменений курса в банках. Один из таких Конкорд, который то вверх, то вниз постоянно...
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:29
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ні ну несправедливо, із-за одного долбо*оба покарати всю спільноту
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:37
Игорь Алексеевич Да вопрос ни к тому - определились нет, человек вкладывает труд, тратит время!Всегда с уважением отношусь к труду, деньгам и времени других людей, потому что так же отношусь к своим!!!
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:46
Додано: Пон 06 лют, 2023 15:47
Одно дело что нужно куда-то было растыкать много гривни в апреле 22го, когда уже физически было более-менее безопасно, и спасибо этой табличке, спасла семейный капитал, и для этого я выбирал банки только по размеру и личному опыту, всего отобрал много банков и оформлял на себя и доверенную особу. Это позволило за несколько месяцев закончить конвертацию, но теперь хочется найти 2-3 банка, но с приятным курсом и не нервным кассовым обслуживанием. Поэтому табличка была бы в помощь.
В любом случае автору спасибо за организацию и реализацию.
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:05
Очень надеюсь на возвращение столь ценной инфо. Автору уважение. Скрин сохранил.
|