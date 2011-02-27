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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:32

Очень удобная была сводная таблица, создателю огромное спасибо, а форумным флудерам - бана.

P.S. если у кого есть остатки от былой таблицы - скиньте, пожалуйста, в личные сообщения
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:32

1. Велика подяка mustbe за пророблену роботу. Було дійсно зручно...
2. Не знаючи подальших планів хазяїна таблички, рекомендую витягнути з кеша Гугля (це елементарно просто) останню копію сайту (на сьогодні на 10.38). Там повністю робоча копія сайту зі всіма можливостями сортування і т.д. На деякий час цього вистачить. Вносити поправки вже не вийде. Якщо ж хочете мати можливість правити таблицю в майбутньому, копіюєте її в Eхcell і граєтеся з нею скільки завгодно...
3. А взагалі, рекомендую mustbe зробити платний доступ (можливо і за символічну плату).
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:36

Да, кстати, а что с табличкой, почему не работает??
:( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

давно было пора сделать платным доступ, то что с каждого депо выхлоп имеют по 200 баксоф, а автору 4$ только скинули за месяц. Оплатил премиум аккаунт - пользуешься месяц таблицей
Востаннє редагувалось kuzmich в Пон 06 лют, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:39

  asti написав:Да, кстати, а что с табличкой, почему не работает??
:( :(

а вы платили? (с)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:40

  asti написав:Да, кстати, а что с табличкой, почему не работает??
:( :(

Попросили :x
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:42

  Dollarman написав:Алексей77 А я по дурости обновил страницу и скринить нечего(((

В мене таблиця дуже довго була зафіксована в вкладках, а недавно думаю навіщо вона треба якщо завжди можна з першої сторінки відкрити, і закрив вкладку. Треба ж було шановний mustbe попередити
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Бекап на гугл таблицях кому потрібно - https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
rationalism2
 
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