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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:32
Очень удобная была сводная таблица, создателю огромное спасибо, а форумным флудерам - бана.
P.S. если у кого есть остатки от былой таблицы - скиньте, пожалуйста, в личные сообщения
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:32
1. Велика подяка mustbe за пророблену роботу. Було дійсно зручно...
2. Не знаючи подальших планів хазяїна таблички, рекомендую витягнути з кеша Гугля (це елементарно просто) останню копію сайту (на сьогодні на 10.38). Там повністю робоча копія сайту зі всіма можливостями сортування і т.д. На деякий час цього вистачить. Вносити поправки вже не вийде. Якщо ж хочете мати можливість правити таблицю в майбутньому, копіюєте її в Eхcell і граєтеся з нею скільки завгодно...
3. А взагалі, рекомендую mustbe зробити платний доступ (можливо і за символічну плату).
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:39
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
давно было пора сделать платным доступ, то что с каждого депо выхлоп имеют по 200 баксоф, а автору 4$ только скинули за месяц. Оплатил премиум аккаунт - пользуешься месяц таблицей
Востаннє редагувалось kuzmich в Пон 06 лют, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:39
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:40
Попросили
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:42
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Бекап на гугл таблицях кому потрібно -
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