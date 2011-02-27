|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:56
Господа, скину конечно. Но только как ее прикрепить к сообщению. Она в JPG
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:56
Додайте оновлення
АльтБанк змінив умови, тепер комісія не 0.3%, а 1%
Додано: Пон 06 лют, 2023 16:57
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Таблицю просимо повернути!!!
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:17
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Табличка в jpg:
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:23
Открыл нижнюю половину таблицы.
Не знаю как лучше поступить, возьму пока тайм-аут на подумать
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:26
Додав - там доречі у гугл таблицях можна додавати коментарі.
Додано: Пон 06 лют, 2023 17:46
Нет таблицы, то и тема на ветке затихнет.
думаю многие уже определились с банками. Но, а если хотят в др. банк перекинуть что то из монет, то тогда на ветку банка и там ответят.
Без выходных ситуаций в жизни не бывает.
Додано: Пон 06 лют, 2023 18:37
Верните таблицу пожалуйста. А умников и неблагодарных просто забаньте. Спасибо
Додано: Пон 06 лют, 2023 18:45
Таблица открыта.
В который раз прошу не флудить в этой теме.
Какого цвета и качества вам выдали купюры в неизвестно каком отделении неизвестно какого города - никому не интересно.
Надеюсь - флудеры сделают для себя выводы
|