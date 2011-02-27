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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 595596597598>
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:56

Господа, скину конечно. Но только как ее прикрепить к сообщению. Она в JPG
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:56

  rationalism2 написав:Бекап на гугл таблицях кому потрібно - https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


Додайте оновлення

АльтБанк змінив умови, тепер комісія не 0.3%, а 1%
https://altbank.ua/storage/app/uploads/ ... 733105.pdf

https://mustbe.ml/tables/club100k#:~:te ... A,-36.9343
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 16:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Таблицю просимо повернути!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:17

  ihorsic написав:Таблицю просимо повернути!!!

Просити треба в призначенні платежу з донатом)))
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Табличка в jpg:
https://prnt.sc/1L1u7-7zND4g
https://prnt.sc/iGI0-WdnAsFu
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:23

Открыл нижнюю половину таблицы.
Не знаю как лучше поступить, возьму пока тайм-аут на подумать
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:26

  ziks написав:
  rationalism2 написав:Бекап на гугл таблицях кому потрібно - https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


Додайте оновлення

АльтБанк змінив умови, тепер комісія не 0.3%, а 1%
https://altbank.ua/storage/app/uploads/ ... 733105.pdf

https://mustbe.ml/tables/club100k#:~:te ... A,-36.9343



Додав - там доречі у гугл таблицях можна додавати коментарі.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:46

Нет таблицы, то и тема на ветке затихнет.
думаю многие уже определились с банками. Но, а если хотят в др. банк перекинуть что то из монет, то тогда на ветку банка и там ответят.
Без выходных ситуаций в жизни не бывает.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 18:37

Верните таблицу пожалуйста. А умников и неблагодарных просто забаньте. Спасибо
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 18:45

Таблица открыта.
В который раз прошу не флудить в этой теме.
Какого цвета и качества вам выдали купюры в неизвестно каком отделении неизвестно какого города - никому не интересно.
Надеюсь - флудеры сделают для себя выводы
mustbe
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