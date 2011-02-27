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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 20:12
cuprum написав:
кто-нибудь получал по вкладу из УкрБудИнвест? Поделитесь опытом пожалуйста
Ну я в Одессе уже получил три-четыре депо. Скучно. Просто приходишь и забираешь. Никаких заказов не нужно. С купюрами меньше сотки, как получится, но сотки синенькие или зелёные, но хорошего качества. Правда, в последний раз они мне позвонили, что у них накладка и нужно подъехать в другое отделение (примерно то же расстояние от моего дома, только в другую сторону) вместо моего обычного и забрать там. Но всё выдали.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:12
Укргазбанк зменшив відсоток з 0.1 до 0.01
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:35
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