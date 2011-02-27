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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 лют, 2023 20:12
cuprum написав:
кто-нибудь получал по вкладу из УкрБудИнвест? Поделитесь опытом пожалуйста
Ну я в Одессе уже получил три-четыре депо. Скучно. Просто приходишь и забираешь. Никаких заказов не нужно. С купюрами меньше сотки, как получится, но сотки синенькие или зелёные, но хорошего качества. Правда, в последний раз они мне позвонили, что у них накладка и нужно подъехать в другое отделение (примерно то же расстояние от моего дома, только в другую сторону) вместо моего обычного и забрать там. Но всё выдали.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:12
Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01
Востаннє редагувалось Maxwe11
в Вів 07 лют, 2023 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:35
Maxwe11 пусть хоть 0.001
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serg1974
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Додано: Вів 07 лют, 2023 11:57
serg1974 звичайно що пусть, це для того щоб mustbe оновив рейтинг)
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:48
В айбоксе предупредили, что курс будут повышать, но на сколько и когда точно - не смогли конкретизировать
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Додано: Вів 07 лют, 2023 13:55
Сегодня была в Востоке- если самостоятельно пополнить текущий счет то комиса за пополнение не будет,но будет за обмен 0,6%
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REA 1109
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:21
Панове, а підкажіть, хто як менеджить видачу того, що менше сотні? Тобто якщо наприклад депо 2670, то 30 докупаєте чи якщо в касі дрібних немає, то забираєте 2600?
Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.
Востаннє редагувалось Nick_D
в Вів 07 лют, 2023 14:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:21
REA 1109 написав:
Сегодня была в Востоке- если самостоятельно пополнить текущий счет то комиса за пополнение не будет,но будет за обмен 0,6%
самостоятельно в кассе пополнить?
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emeta
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:37
Nick_D
Все залежить від рівня жадібості!
Але краще продати, гривня це ж все рівно розходник!
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