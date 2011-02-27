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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:53

  emeta написав:
  REA 1109 написав:Сегодня была в Востоке- если самостоятельно пополнить текущий счет то комиса за пополнение не будет,но будет за обмен 0,6%


самостоятельно в кассе пополнить?
Путаются куры наверно
В кассе же 0,3% за пополнение
В любом случае так проще всего пополнять, чем котлету разбивать на 5 платежей по разным банкам и СЭПить

А зачем котлету разбивать на 5 платежей? Это какие-то жлобские бакни могут мелочиться. В нормальных банках котлета уходит вся, быстро и без комиса.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:03

  Nick_D написав:Панове, а підкажіть, хто як менеджить видачу того, що менше сотні? Тобто якщо наприклад депо 2670, то 30 докупаєте чи якщо в касі дрібних немає, то забираєте 2600?

Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.


мелочь носим
один хрен в обменке ее неохотно берут
а в Турции землетрус
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:12

  Maxwe11 написав:Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01

скотынякы

то ли дело Прокредит: на 1-3 мес - 1%, больше - 0,5%
cohan
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