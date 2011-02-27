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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 лют, 2023 15:53
emeta написав: REA 1109 написав:
Сегодня была в Востоке- если самостоятельно пополнить текущий счет то комиса за пополнение не будет,но будет за обмен 0,6%
самостоятельно в кассе пополнить?
Путаются куры наверно
В кассе же 0,3% за пополнение
В любом случае так проще всего пополнять, чем котлету разбивать на 5 платежей по разным банкам и СЭПить
А зачем котлету разбивать на 5 платежей? Это какие-то жлобские бакни могут мелочиться. В нормальных банках котлета уходит вся, быстро и без комиса.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:03
Nick_D написав:
Панове, а підкажіть, хто як менеджить видачу того, що менше сотні? Тобто якщо наприклад депо 2670, то 30 докупаєте чи якщо в касі дрібних немає, то забираєте 2600?
Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.
мелочь носим
один хрен в обменке ее неохотно берут
а в Турции землетрус
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:12
Maxwe11 написав:
Укргазбанк зменшив ставку по депо з 0.1 до 0.01
скотынякы
то ли дело Прокредит: на 1-3 мес - 1%, больше - 0,5%
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:59
REA 1109 написав:
Сегодня была в Востоке- если самостоятельно пополнить текущий счет то комиса за пополнение не будет,но будет за обмен 0,6%
Обмен чего на что? Комис за покупку валюты у них 0.5% и он, есессно, не зависит от того, откуда деньги взялись на счету. Ну и вообще самостоятельно счёт пополнить низя - это ж не коробка на улице. Всё равно тот или иной сервис Востока в этом деле фигурировать должен.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 18:37
Альянс за открытие счета 50 гривен, нужно указать в таблице.
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