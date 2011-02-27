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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:50

  deneg net написав:
  emeta написав:
  REA 1109 написав:Сегодня была в Востоке- если самостоятельно пополнить текущий счет то комиса за пополнение не будет,но будет за обмен 0,6%


самостоятельно в кассе пополнить?
Путаются куры наверно
В кассе же 0,3% за пополнение
В любом случае так проще всего пополнять, чем котлету разбивать на 5 платежей по разным банкам и СЭПить

А зачем котлету разбивать на 5 платежей? Это какие-то жлобские бакни могут мелочиться. В нормальных банках котлета уходит вся, быстро и без комиса.


Подскажите нормальные для СЭПа
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:10

emeta
Подскажите нормальные для СЭПа[/quote]
senc(150000 в день),sport (29999 в день),укрсиб(150 в мес без фин мон),власнний рахунок (400 000 в мес без фин мон), кредо 10000 на 1 платеж. ( то что быстро можно вспомнить)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:21

  moveton написав:
  heyzues69 написав:Альянс за открытие счета 50 гривен, нужно указать в таблице.

Такого рода информацию специально убирали. Типа, все уже открыли счета и поэтому она лишняя.


а навіщо тоді по інших банках така інфа вказана?
нелогічно
greenozon
 
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