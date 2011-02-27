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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 лют, 2023 20:32
cohan написав: heyzues69 написав:
Альянс за открытие счета 50 гривен, нужно указать в таблице.
с кешбеком в 300 грн малоактуально
Где кешбек? если нужно внести 100к + 300 + 50.
Можно про кешбек подробней.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 20:34
moveton написав: heyzues69 написав:
Альянс за открытие счета 50 гривен, нужно указать в таблице.
Такого рода информацию специально убирали. Типа, все уже открыли счета и поэтому она лишняя.
Для айбокса и прочих оставили, а здесь убрали.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 21:50
deneg net написав: emeta написав: REA 1109 написав:
Сегодня была в Востоке- если самостоятельно пополнить текущий счет то комиса за пополнение не будет,но будет за обмен 0,6%
самостоятельно в кассе пополнить?
Путаются куры наверно
В кассе же 0,3% за пополнение
В любом случае так проще всего пополнять, чем котлету разбивать на 5 платежей по разным банкам и СЭПить
А зачем котлету разбивать на 5 платежей? Это какие-то жлобские бакни могут мелочиться. В нормальных банках котлета уходит вся, быстро и без комиса.
Подскажите нормальные для СЭПа
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:10
emeta
Подскажите нормальные для СЭПа[/quote]
senc(150000 в день),sport (29999 в день),укрсиб(150 в мес без фин мон),власнний рахунок (400 000 в мес без фин мон), кредо 10000 на 1 платеж. ( то что быстро можно вспомнить)
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:21
moveton написав: heyzues69 написав:
Альянс за открытие счета 50 гривен, нужно указать в таблице.
Такого рода информацию специально убирали. Типа, все уже открыли счета и поэтому она лишняя.
а навіщо тоді по інших банках така інфа вказана?
нелогічно
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:41
Nick_D написав:
Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.
до психолога мабуть потрібно звернутися
оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?
хоча читаючи гілку бачу є такі що готові тричи до відділення ходити аби не сплатити 50 грн комісу банку... як то кажуть кожному своє
мабуть мені взагалі коли відкривав у кредо по 38 потрібно до психіатрів звернутися... (кому цікаво вже давно забрав і не продавав)
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Додано: Вів 07 лют, 2023 22:43
cohan написав: heyzues69 написав:
Альянс за открытие счета 50 гривен, нужно указать в таблице.
с кешбеком в 300 грн малоактуально
Кешбек не постійний, а до кінця цього місяцю. Тобто 1 раз можна отримать. До того ж при відкритті конвертдепо впарюють якусь,,страхівочку,, на місяць за 150 грн. Теж ссилаються ,,Так ви ж получите 300 грн на рахунок за відкриття депозиту. Поки ждав впарили наївним.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:05
Альянс поки що не освоїв але планую. Розкажіть нюанси. Страховку можна в сад? Всім дякую....
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:10
Господа карусельщики!
Если кто надумал поработать с Прокредитом, то нужно поспешить.
С 21.02.2023 комиссия будет 1,25% мин 100 грн
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:17
Оточують по всім фронтам гади. 😃😃😃
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