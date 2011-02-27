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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 лют, 2023 23:46
ihorsic написав:
Альянс поки що не освоїв але планую. Розкажіть нюанси. Страховку можна в сад
? Всім дякую....
ТРЕБА В САД...
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:52
DmitryZP написав:
до психолога мабуть потрібно звернутися
оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?
Гарна спроба в сарказм, проте Ви ж не знаєте об'єму мого порфелю, тому і втрати можуть бути не смертельними, звичайно, але досить вагомими, щоб постаратися їх уникнути.
Для себе дійшов тільки одного висновку: мати із собою готівку, тоді вдасться уникнути комісії при докупівлі карткою іншого банку або носіння всіх карток кожного відповідного банку і їх поповнення.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 23:59
DmitryZP написав: Nick_D написав:
Я, наприклад, докупаю, але враховуючи курс (зазвичай трохи вищий, ніж я потім продам в обміннику) та комісію за сплату карткою іншого банку виходить так, що на ось цих 30 баксах я встрачаю по десь 30+- гривень.
до психолога мабуть потрібно звернутися
оце так втрати... як Ви з ними пораєтеся?
мабуть мені взагалі коли відкривав у кредо по 38
потрібно до психіатрів звернутися... (кому цікаво вже давно забрав і не продавав)
То Ви ще в Ідеї не були.
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